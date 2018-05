Whitney Houston abusée sexuellement? Un film projeté à Cannes l'affirme (vidéo)

C'est un documentaire qui lève une partie du voile sur la personnalité torturée de l'une des plus grandes artistes des années 1980 et 1990. Mercredi 16 était projeté au Festival de Cannes le documentaire Whitney de Kevin MacDonald. Ce film consacré à la carrière de Whitney Houston, morte en 2012, révèle notamment un événement terrible de la vie de la chanteuse: un abus sexuel qu'elle aurait subi dans sa jeunesse. Et selon le film, l'auteur des faits n'est autre que sa cousine, la chanteuse soul Dee Dee Warwick.

Selon les propos du réalisateur, c'est certains comportements de la star qui lui ont mis la puce à l'oreille. Kevin MacDonald avait en effet travaillé sur un film traitant des atteintes sexuelles et avait noté que Whitney Houston montrait des signes qu'il connaissait: "Elle était mal dans sa peau, il y avait quelque chose dans la manière dont elle se tenait ou se cachait, son manque de sexualité apparente. C'était une femme magnifique qui avait un comportement très renfermé".

(voir ci-dessous la bande-annonce de "Whitney")

Le réalisateur va alors travailler sur cette intuition, et ce sont des proches de la chanteuse qui vont lui dévoiler la vérité: "Une personne m'a dit que Whitney avait été victime d'abus, mais personne ne voulait le dire devant la caméra. Puis son frère Gary m'a dit que Dee Dee avait abusé de lui. Ce n'était pas des allégations. Il m'a dit qu'il avait été abusé par cette personne et qu'il pensait qu'elle avait également abusé de Whitney". Les faits se seraient déroulés quand Whitney Houston avait entre sept et neuf ans. Dee Dee Warwick, elle, avait la vingtaine.

Dee Dee Warwick, si elle n'a pas eu la carrière de sa petite cousine, a cependant un belle carrière daans la musique soul dans années 1960 avant de sombrer dans l'oubli et les stupéfiants à partir du milieu des années 1970. Elle aura également marqué l'histoire de la musique en étant l'une des premières artistes ouvertement lesbienne. Elle est morte en 2008/ à l'âge de 63 ans.

Whitney Houston, elle, après des chiffres de ventes colossaux pendant presque 20 ans a entamé une pente descendante à partir du milieu des années 2000, entre une addiction à la drogue, un mari violent (dont elle divorcera) et des prestations vocales de plus en plus décevantes et décriées. Elle sera retrouvée morte le 11 février 2012, à 48 ans, dans la baignoire de sa chambre d'hôtel à Beverly Hills, morte noyée après un arrêt cardiaque accentué par la consommation de cocaïne.