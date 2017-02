Razzies Awards: et les pires films de l'année sont..."Batman V Superman" et "Hilarry's America" (VIDEO)

C'est devenu une tradition, un peu méchante mais aussi drôle. Alors que le tapis rouge a été déployé à Hollywood pour la cérémonie des Oscars et que les meilleurs films et acteurs sont sur le point d'être récompensés, les pires l'ont également été.

Les Razzies Awards, prix parodiques récompensant depuis 1981 les pires films de l'année ont été décernés samedi 25. Les Golden Raspberry Awards (littéralement les prix des framboises d'or), de leur véritable nom, ont notamment distingué le blockbuster Batman V Superman: l'Aube de la Justice, et le documentaire Hilarry's America sur la candidate démocrate à la dernière présidentielle américaine.

Ce dernier l'emporte -si l'on peut dire- à la qualité des prix, les deux films en ayant réunis quatre chacun. Batman et Superman récoltent ainsi les Razzies du pire acteur dans un second rôle attribué à Jesse Eisenberg (Lex Luthor). Mais aussi celui de pire scénario, pire préquel, remake, spin-off ou suite ainsi que le prix de la pire association à l'écran pour le duo Ben Affleck (Batman) et Henry Cavill (Superman).

Le second se démarque en remportant les récompense les moins convoitées: pire film, pire acteur pour Dinesh D'Souza également désigné pire réalisateur, et enfin pire actrice pour Becky Turner (Hillary Clinton).

Un seul prix a échappé à ces deux films qui n'ont décidément pas plus aux organisateurs, celui de pire actrice pour un second rôle attribué à Kristen Wiig dans Zoolander 2.

Un palmarès qui va peut-être ravivé les critiques contre ces récompenses parfois accusées de tirer sur les ambulances et de ne prendre aucun risque en se contentant d'enfoncer des films très commerciaux ou déjà mis à mal par la critique.

Mais les lauréats pourront toujours se consoler en se disant que le Razzies ne suffisent pas à détruire un film ou une carrière. Ils ont ainsi par le passé nommé Stanley Kubrick et Brian de Palma dans la catégorie pire réalisateur respectivement pour Shining et Scarface. Deux films qui ne s'en sont pas si mal tirés.

(Voir ci-dessous la vidéo du palmarès 2017 des Razzies Awards, en anglais):