La bande-annonce terrifiante d'"Alien: Covenant" (VIDEO)

Après Prometheus, les aliens seront (vraiment) de retour dans la suite de la saga d'horreur/science-fiction initiée par Ridley Scott il y a déjà 37 ans. Et la bande-annonce d'Alien: Covenant dévoilée samedi 24 promet que l'Espace n'est toujours pas sûr, a fortiori quand il est infesté de ces charmantes créatures.

Dès les premières secondes de la vidéo le ton est donné. Respirations haletantes et supplications terrorisées dans les couloirs sombres d'un vaisseau bien proche de celui qu'arpentait déjà Sigourney Weaver en 1979 dans Alien,le huitième passager. Mais on y trouve aussi les xénomorphes (les fameux aliens) qui avaient été si absents de Prometheus qu'on aurait pu douter qu'il s'agisse bien d'un préquel de la saga.

Le film de 2012 -qui marquait le retour de Ridley Scott derrière la caméra- emmenait le spectateur aux origines des monstres, et Alien:Covenant est sa suite directe. Dix ans après la catastrophe connue par le vaisseau Prométhée, l'équipage du Covenant part pour une planète qu'il prend pour un paradis perdu. Bien évidement, ce ne sera pas le cas. Ils y trouveront en revanche David (Michael Fassbender), l'androïde survivant de Prometheus, seul habitant de ce monde, du moins en apparence.

Une fois n'est pas coutume, la bande-annonce en révèle beaucoup, et on peut déjà dire de plusieurs personnages qu'ils ne s'en sortiront pas. Mais après cinq films, ce n'est pas le suspense quant au sort des seconds rôles qui attire les spectateurs. Mais bien le frisson, et a priori une certaine dose d'hémoglobine.

Autant l'idée générale du scénario est assez évidente, autant les détails restent intrigants. Ainsi, Noomi Rapace et Peter Weyland -eux aussi présents dans Prometheus- sont au casting mais on ignore s'ils interviendront uniquement dans des flash-back. Pour connaître le fin mot de l'histoire, il faudra tout de même patienter jusqu'au 17 mai prochain.

(Voir ci-dessous la bande-annonce d'Alien: Covenant):