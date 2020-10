"100% Loup": caniche-garou (vidéo)

SORTIE CINÉ – C'est un film entre chiens et loups-garous. Pour la fin des vacances de la Toussaint, emmenez vos enfants voir le sympathique dessin animé australien 100% Loup, qui sort ce mercredi 28 octobre dans les salles françaises.

Au sommet des collines entourant la ville portuaire de Milford se trouve le domaine de Farfang, un grand manoir gothique. C'est la maison de la famille Lupin où, depuis des siècles, se déroulent les réunions officielles et secrètes d'un petit groupe: des êtres humains qui, dès la nuit tombée, se transforment en loups-garous.

Gentils loups-garous

Mais ce sont de gentils loups-garous. La nuit, ils agissent comme des super-héros, mettant à profit leurs pouvoirs pour protéger et sauver les autres humains: une jeune fille prise dans un incendie, un bébé en équilibre sur une gouttière, de braves gens menacés par des malfaiteurs dans des ruelles obscures.

Freddy Lupin est un gamin de 8 ans qui a perdu sa mère mais dont le père est Le Grand Hurleur, le chef de la bande des humains/loups-garous. Hélas, un soir, celui-ci meurt en tombant d'une falaise pour sauver un marchand de glaces ambulant, qui s'empare de la "pierre de lune" permettant de passer d'être humain à loup-garou.

Orphelin

Freddy se retrouve donc orphelin mais ne peut succéder à son père car il est trop jeune. Pendant 6 ans, c'est son oncle qui va diriger provisoirement la meute. Jusqu'à l'anniversaire des 14 ans de Freddy, et la cérémonie nocturne de sa transformation d'homme à loup.

Patatras! Ce soir-là, au lieu de devenir un loup-garou, Freddy est transformé en gentil caniche. Stupéfaction au sein de la meute. Sous peine d'être banni et de ne jamais succéder à son père, Freddy a jusqu'à la prochaine pleine lune –soit 24 heures– pour retrouver la "pierre de lune" et devenir un vrai loup-garou.

Hélas son oncle est un méchant bougre, dont les deux enfants ne valent pas mieux. Ceux-ci teignent en rose la tignasse du caniche et, surtout, lui coincent autour du coup un collier en argent qui l'empêche, au lever du jour, de redevenir un humain.

Loups et chiens se détestent

Livré à lui-même, Freddy le caniche va faire la rencontre d'une petite chienne des rues, Batty, sympa mais au caractère fort, qui va accepter de l'aider. Et qui va commencer par faire de lui un vrai toutou. Car les loups et les chiens, c'est bien connu, se détestent. Freddy, Batty et quelques autres chiens de la rue ne sont pas au bout de leurs aventures…

Petit loulou-garou deviendra grand. Le film, du réalisateur australien Alexs Stadermann, est "recommandé aux enfants à partir de 5 ans", lit-on sur l'affiche. Peut-être un peu plus (la mort du père au début et les méchancetés de l'oncle ensuite peuvent traumatiser les plus jeunes), mais pas tellement.

Scénario un peu léger

Car le scénario –tiré d'un livre australien à succès– est un peu léger. Un garçon orphelin, dont l'oncle est maléfique, qui tente de rester lui-même, qui trouve de nouveaux amis, qui apprend l'acceptation de la différence et le passage à l'âge adulte: on a vu cela dans nombre de dessins animés ces dernières décennies, du Roi Lion à Hôtel Transylvanie en passant par la série des Dragons, notamment.

Les techniques d'animation sont correctes, ça manque parfois un peu d'humour mais certainement pas de rythme et de rebondissements, ça réconcilie les loups et les chiens, et c'est plutôt mignon et pas trop gnangan pour les enfants. Avec une jolie morale humaniste enseignée à Freddy par son père au début du film: "Les meilleurs loups n'ont pas les griffes les plus longues ou les dents les plus pointues. Ils ont le plus grand des cœurs".