Charlize Theron a retrouvé l'amour dans les bras de l'ex d'Halle Berry

Charlize Theron ne serait plus un cœur à prendre. L'actrice américaine, d'origine sud-africaine, était officiellement célibataire depuis sa séparation de Sean Penn il y a deux ans. Elle n'avait donc plus d'homme dans sa vie. Mis à part son fils, Jackson, qu'elle a adopté en 2012 en Afrique du Sud (elle a aussi adopté une petite fille, August, en août 2015). Mais elle aurait donc retrouvé chaussure à son pied en la personne de Gabriel Aubry, un mannequin québécois qui n'est autre que l'ex-compagnon de Halle Berry. Leur relation a duré cinq ans et ils ont eu une petite fille prénommée Nahla, 9 ans.

Le magazine people américain OK! A publié jeudi 15 des photos des deux néo-tourtereaux, bras dans les bras sur la jetée de Santa Monica en Californie. Ils auraient commencé à se fréquenter il y a quelques semaines, après s'être rencontrés à l'école de leurs enfants à Los Angeles.

"Ils sont vraiment très proches. Ce n'est que le début de leur relation donc ils veulent rester discret, mais leur connexion est bien réelle. Ils sont très attirés l'un par l'autre" a confié une source anonyme à OK!. Et d'ajouter:"Ils ont diné plusieurs fois ensemble et parlent tout le temps par téléphone quand ils ne se voient pas".

Cependant, il existe déjà des différences, et non des différends, entre les deux amoureux. Car c'est justement d'amour dont il est question. Gabriel Aubry souhaiterait avancer doucement dans cette relation, mais Charlize Theron serait déjà éprise de lui.