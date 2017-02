"Alibi.com": après "Babysitting" 1 et 2 Philippe Lacheau sort une nouvelle comédie "hilarante"

Philippe Lacheau, celui que Le Parisien surnomme "le nouveau roi de la comédie" sort ce mercredi 15 son nouveau film: Alibi.com. L'équipe d'acteurs en raconte le scénario, un peu délirant, dans une vidéo sur LCI. Pour résumer, c'est l'histoire de Greg qui fonde Alibi.com, une entreprise qui offre à ses clients tout type de stratagèmes et mises en scène imparables pour tromper leurs conjoints ou échapper à un repas de famille. Après sa rencontre avec Flo, une jolie femme qui déteste les hommes qui mentent, l'entrepreneur va cacher la vraie nature de son activité. Mais les choses se compliquent lorsqu'il rencontre le père de Flo et comprend qu'il est aussi un de ses clients.

Présenté hors compétition au Festival de l'Alpe d'Huez le mois dernier, le film a été accueilli par une standing ovation. Un succès accompagné de nombreuse éloges d'Omar Sy, président du jury. Après les babysitting 1 et 2, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, tous membres de la bande à Fifi se sont réunis pour une nouvelle comédie "hilarante". S'ajoute à cette joyeuse bande, l'actrice Elodie Fontan (déjà présente dans Babysitting 2), Nathalie Baye et Didier Bourdon (dans le rôle du père).

Cette nouvelle œuvre de Philippe Lacheau reste dans le "politiquement non correct" et va même un peu plus loin sans franchir la limite de la vulgarité. De nombreuses références à la pop culture sont faites, entre autre, Assassin's Creed, Taxi, Fast and Furious. A toutes ces allusions aux plus grandes sagas s'ajoutent des apparitions parfois loufoques. Comme JoeyStarr dans un rôle à contre temps de ce qu'il joue d'habitude, le youtubeur Norman Thavaud ou encore Chantal Ladesou. On y redécouvre Nathalie Baye, excellente dans le rôle d'une femme au foyer désabusée qui décide de totalement se lâcher.

(Voir la bande annonce ci-dessous)