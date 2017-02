Angelina Jolie évoque son divorce d'avec Brad Pitt: "nous serons toujours une famille"

Depuis le coup de tonnerre qu'a été l'annonce de son divorce d'avec Brad Pitt, Angelina Jolie est restée très discrète dans les médias. Mais elle en est sortie à l'occasion de la promotion de son prochain film, évoquant notamment dans une interview publiée dimanche 19 la place de ses enfants.

La star était au Cambodge, lieu de tournage de son dernier long-métrage D'abord ils ont tué mon père, consacré aux massacres perpétrés par le régime des Khmers rouges à la fin des années 1970. Mais c'est aussi le pays d'origine d'un de ses enfants adoptés, Maddox.

Interviewé par une journaliste de la BBC, l'actrice n'a pas échappé aux questions sur sa séparation, notamment sur l'"incident" qui l'aurait déclenchée. Brad Pitt a en effet été accusé d'avoir été violent envers ses enfants, notamment Maddox. L'enquête des services l'ont cependant blanchi.

Face à cette question, l'actrice est apparue visiblement mal à l'aise, lâchant après un profond soupire: "je ne veux pas en dire trop à propos de ça, à part que ça a été un moment très difficile".

"Nous sommes une famille, nous serons toujours une famille et nous traverserons cette épreuve qui, je l'espère, nous fera devenir une famille plus forte". Et d'ajouter: "de nombreuses personnes se retrouvent dans cette situation. Toute ma famille a traversé des moments difficiles. Je me concentre sur mes enfants".

L'actrice n'a en revanche pas prononcé le nom de son bientôt ex-mari. Pas plus qu'elle n'a commenté la rumeur voulant qu'elle soit en couple avec son vieil ami Jared Leto.

Angelina Jolie a découvert le Cambodge lors du tournage de Tomb Raider (2001), une visite qui a motivé son engagement humanitaire auprès de l'ONU. Elle a été honorée pour cela en 2005 par le roi qui lui a octroyé la nationalité cambodgienne.