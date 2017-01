Angelina Jolie: la mère biologique de Zahara veut reprendre contact avec sa fille

Alors qu'Angelina Jolie est en guerre depuis plusieurs mois avec Brad Pitt, l'actrice va devoir faire face à une nouvelle épreuve. La mère biologique de l'un de ses enfants vient de refaire surface. Il s'agit de Mentewab Dawit Lebiso, une éthiopienne de 31 ans et maman de Zahara: elle demande à la star hollywoodienne l'autorisation de revoir sa progéniture. Pour rappel, la petite fille, âgée aujourd'hui de 12 ans, avait été adoptée alors qu'elle n'avait que six mois.

C'est par le biais du Daily Mail Online que la trentenaire a lancé un appel. "Je veux juste qu’elle sache que je suis vivante, ici, et que je suis toute dispo­­sée à lui parler", a-t-elle commencé par dire précisant qu'elle ne voulait pas récupérer sa fille "mais juste pouvoir être en contact et pouvoir l'appeler. Angelina Jolie a été plus une mère pour elle que je ne le serai jamais. Elle est avec elle depuis qu’elle est bébé, mais ça ne veut pas dire qu’elle ne me manque pas. Je voudrais que Zahara sache qu’elle a une mère qui l’aime autant qu’Angelina".

Lors de cet entretien avec le journal britannique, la maman de Zahara, qui n'a jamais eu de nouvelles de sa fille depuis son adoption, a expliqué avoir bien l'intention de reprendre contact avec son enfant avant la fin de ses jours. "Avant de mourir, je voudrais qu’on se rencontre et qu’elle sache qu’elle a de la famille, ici, en Ethio­­pie. J'aimerais demander à Angelina de me laisser lui parler. Je ne pense pas que ce soit trop demander", a-t-elle ajouté. Reste désormais à savoir si sa requête sera acceptée par la comédienne de 42 ans.

Ce n'est pas la première fois qu'Angelina Jolie fait face à une telle situation. L'un de ses fils, Pax Thien, né au Vietnam, avait pu rencontrer sa grand-mère biologique lors d'un déplacement de la famille dans le pays en 2011.