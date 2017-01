Audiences: "Clem" et le départ de Rayane Bensetti (Dimitri) en tête

On annonçait avant le lancement de la saison 7, au début de l'année, la série Clem dans la tourmente, notamment à cause du départ de Rayane Bensetti, l'interprète de Dimitri. Il apparaissait d'ailleurs pour la dernière fois lundi 16 au soir dans la série à succès de TF1. Un départ qui a suscité de nombreux commentaires notamment sur Twitter, mais aussi l'intérêt des téléspectateurs

Clem s'est en effet hissée une nouvelle fois en tête des audiences du prime time du lundi. Les deux épisodes ont attiré en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs, soit 22% de part d'audience. Un niveau qu'atteint régulièrement la série.

Rayane Bensetti a fait ses adieux à la série sur les réseaux sociaux très vite après la fin de la diffusion: "Et voilà les amis, #Clem S'arrête pour moi et pour le personnage de Dimi. Ce fut un énorme plaisir de tourner dans cette série, je vais gardé des souvenirs mémorables de ce tournage!! Je vais me coucher avec des rêves plein la tête en repensant à ces trois années ou dimi est passé par beaucoup d'étapes avant de partir! Alors merci de m'avoir fait confiance et merci de votre soutien permanent à très vite dans de nouveaux projets (sic)", a-t-il notamment écrit sur Instagram.

La rumeur avait également évoqué les envies d'ailleurs de l'actrice principale Lucie Lucas, mais elle sera bien présente au moins jusqu'à la fin de la saison 8.

En ce qui concerne les autres audiences de lundi soir, M6 s'est hissée à la deuxième place avec Le Prénom (3,5 millions de téléspectateurs, 14,6% de part d'audience), France 2 termine sur la troisième marche du podium, les épisodes de Castle ramenant en moyenne 2,7 millions de téléspectateurs. Le documentaire de France 3 sur Marine Le Pen a attiré 1,8 million de personnes.