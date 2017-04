"Avengers: Infinity War": Chris Evans pourrait bientôt dire adieu à Captain America (Vidéo)

"Mon contrat s’arrête. J’ai Avengers trois et quatre. On est en ce moment en train de faire le trois, le quatre arrivera plus tard dans l’année et après ça, c’est la fin de mon contrat". Chris Evans a fait une annonce qui a eu l'effet d'une bombe lundi 3 sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres. L'acteur américain de 35 ans, qui incarne Captain America depuis 2011 et le film Captain America: First Avenger, pourrait bien après le second volet d'Avengers: Infinity War (le premier doit sortir au cinéma en 2018) ne plus jamais apparaître sous les traits du super-héros.

Le beau gosse a en effet signalé que son contrat se terminait bientôt mais il n'a pas hésité à faire un appel du pied aux producteurs des studios Marvel, assurant qu'il était prêt à négocier un avenant pour prolonger leur collaboration.

Il a récemment confié au site Collider qu'il voulait bien faire comme Hugh Jackman, qui joue le X-Men Wolverine depuis maintenant 17 ans (le premier épisode de la saga X-Men est sorti en l'an 2000). "C'est un personnage (Captain America) que j'adore. Et cette production sait très bien ce qu'elle fait. Tout ce que ces gars touchent se transforme en or. (…) Parlez-leur de mon contrat. Si Marvel veut qu'on continue, je ne suis pas contre" a-t-il expliqué.

Sur les réseaux sociaux, ses récentes déclarations ont suscité l'émoi de ses fans qui demandent à ce qu'il soit "Captain Americain jusqu'à la mort". "Chris Evans EST Captain America. Personne d'autre ne peut jouer ce rôle. Personne" s'est exclamé un autre internaute sur Twitter.

Pour l'instant, Marvel n'a donné aucune suite à cette affaire.

(Voir ci-dessous le passage de Chris Evans dans le DeGeneres Show)