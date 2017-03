Fashion Week: Adèle Exarchopoulos s'affiche radieuse et enceinte au défilé Louis Vuitton (PHOTO)

Carnet rose! L'actrice Adèle Exarchopoulos a confirmé mardi 7 au soir les rumeurs de grossesse qui couraient sur elle depuis le mois de novembre dernier. Elle attend en effet son premier enfant et a affiché son bonheur en dévoilant son joli ventre rond de femme enceinte lors du défilé Louis Vuitton collection prêt-à-porter Automne-Hiver 2017-2018, auquel elle a assisté en compagnie de Léa Seydoux (sa compagne à l'écran dans La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche), à la Fashion Week de Paris (qui se tenait du 28 février au 7 mars).

Avant de se rendre place Vendôme, où se tenait le défilé, l'actrice a d'ailleurs posté une photo de sa tenue de soirée sur Instagram, une magnifique robe noire, ultra-moulante, dessinant parfaitement ses formes et particulièrement son "baby-bump" (en français: ventre rond). En quelques heures, ses fans ont d'ailleurs fait grimper le compteur de "j'aime" à plus de 54.000 clics et ont multiplié les messages de félicitations à son encontre.

La jeune femme de 23 ans, séparée depuis plus d'un an et demi de son ex-copain Jérémie Laheurte (avec qui elle a également joué dans La vie d'Adèle), a retrouvé l'amour depuis plusieurs mois aux bras du rappeur Doums, 33 ans, Morgan Frémont de son vrai nom (ami de Nekfeu faisant partie du collectif de rap français "l'Entourage"), qui serait donc le père de son enfant. Les deux tourtereaux avaient officialisé leur relation sur les réseaux sociaux en multipliant les clichés tendres et complices.