Oscars: avec son improbable manière d'applaudir, Nicole Kidman devient la risée du web (VIDEO)

Applaudir n'a à première vue rien de compliqué. Mais c'est une toute autre histoire lorsque l'on s'appelle Nicole Kidman, et que le moindre mouvement est scruté, analysé et parfois même moqué. Dimanche 26, alors que tout le gratin du cinéma international était réuni pour la 89e cérémonie des Oscars, l'actrice américaine de 49 ans a, comme tout le public, applaudi chaleureusement les lauréats de la célèbre statuette dorée. Mais elle a utilisé une technique un peu particulière pour cela, n'entrechoquant que les paumes de ses mains. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont rapidement comparé l'épouse de Keith Urban à un phoque, qui secoue généralement ses nageoires de la même manière.

Ce bad buzz a malheureusement terni la soirée de l'actrice, qui était nominée dans la catégorie meilleur second rôle féminin dans le film Lion. Elle n'a pas été sacrée mais avait bien commencé la cérémonie en se montrant complice et amoureuse avec son mari et chanteur de country Keith Urban sur le tapis rouge devant le Dolby Theatre. Le tout dans une robe très glamour scintillante et rose pale. Mais ce n'est donc pas cela que les internautes ont retenu, préférant se moquer que d'admirer la classe en toutes circonstances de l'actrice.

La fatigue peut possiblement justifier cette attitude de Nicole Kidman, très souriante, mais sans doute éprouvée par l'attente. Les acteurs et actrices sont arrivés près de trois heures avant le début de la cérémonie, se sont prêtés au jeu des photos sur le red carpet avant de prendre place dans la salle. La remise des statuettes et les longs discours de remerciements ont ensuite duré plusieurs heures. C'est ça ou alors l'actrice n'applaudit tout simplement pas comme le commun des mortels.

(Pour voir Nicole Kidman applaudir comme un phoque, c'est par ici)