Bientôt papa, George Clooney s'est dit "excité" par cet heureux événement

Dans quelques mois, le clan Clooney va s'aggrandir. Interrogé sur cet heureux évènement dans l'émission Rencontres de cinéma, l'acteur s'est confié pour la première fois sur son rôle de futur papa. "J’ai vu que Belmondo a eu un enfant très tard, donc je me sens beaucoup mieux. C’est excitant. On est très heureux et très excités. Ça va être une aventure. Et on a accepté toutes les aventures dans nos vies à bras ouverts donc on est très excités", a-t-il notamment raconté précisant qu'il pouvait compter sur le soutien de ses amis pour vivre ce nouveau chapitre de sa vie.

"Ce que je préfère dans tout ça, c'est que tous mes amis de mon âge sont pères depuis longtemps. Leurs enfants sont grands, vont à la fac et ils se marrent!", a-t-il confié. Et d'ajouter: "on est allés dîner l'autre soir et on était une table de dix mecs, et ils me soutenaient tous. +Ça va bien se passer, tu vas être super, tu vas adorer+. Puis il y a eu un grand silence et ils ont commencé à imiter des sanglots de bébé, ouin, ouin... Et toute la table a éclaté de rire!".

En attendant, le futur papa, qui participera dans quelques jours à la 42e cérémonie des César lors de laquelle il se verra remettre un césar d'honneur, a tout mis en œuvre pour faire un nid douillet à sa femme et ses futurs enfants. Ces derniers temps, leur demeure britannique du Berkshire, achetée 7,5 millions de livres sterling (environ 8,5 millions d'euros) en 2014, a d'ailleurs fait l'objet de nombreux travaux. Au total, d'après les informations du tabloïd The Sun, il a déboursé la coquette somme de 12,5 millions de livres (14,7 millions d'euros) pour redonner un second souffle à leur propriété.

Cette demeure est composée de neuf chambres, une salle de sport, un studio de montage, un cinéma, un court de tennis et une cuisine dédiée à un chef italien. Un espace dédié à la future nounou des jumeaux a également été construit. Et pour d'avantage de sécurité, l'acteur de 55 ans a fait installer une longue barrière tout au long de la rivière, présente dans le parc de la propriété. Puis, a également mis en place 18 caméras de surveillance pour éviter toute intrusion de paparazzis.