Blagues pédophiles: James Gunn viré des "Gardiens de la Galaxie 3"

Il n'y aura pas de troisième tournage des Gardiens de la galaxie pour James Gunn. Les studios Disney ont annoncé avoir "mis fin à leurs relations d'affaires" avec le réalisateur et scénariste des deux premières aventures des super-héros Marvel, a-t-on apris vendredi 20.

En cause "l'attitude offensante" de James Gunn, à savoir des blagues notamment sur la pédophilie publiées il y a plusieurs années mais exhumées par une figure d'une des franges les plus extrêmes de la droite américaine. Mike Cernovich affirme avoir publié ces anciens tweets pour dénoncer les "pédophiles d'Hollywood".

Ces propos ont été mis en ligne entre 2008 et 2011 sur Twitter ou le blog personnel de James Gunn. Il avait notamment écrit "J’aime quand des petits garçons me touchent à des endroits rigolos, chuuuut" ou "Le meilleur dans le viol, c’est quand ça s’arrête et que tu te dis «Ça fait du bien de ne plus être violé»". Il avait également dit garder un très bon souvenir d'un tournage durant lequel un singe s'était masturbé jusqu'à éjaculer sur un enfant.

Jams Gunn a reconnu avoir fait ces "blagues choquantes" et a présenté ses excuses. Il a expliqué avoir par le passé "réalisé des films et fait des plaisanteries outrageants" mais que les jours où ils disaient des choses "juste parce qu'elles étaient choquantes" étaient derrière lui. Il a précisé "même si c'est évident" que ces propos relevaient bien de la plaisanterie.

Mais ni ces excuses ni les quelque 1,4 milliard de dollars qu'ont rapportés Les Gardiens de la galaxie en deux films n'ont suffit pour Disney qui a jugé ces propos "incompatibles" avec ses valeurs. Le réalisateur a déjà écrit le scéario du prochain volet, mais le tournage ne devait commencer que cet automne.