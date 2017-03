GoslingGate: un cuisinier allemand se fait passer pour Ryan Gosling et récupère son prix (VIDEO)

Il a un peu grossi, a un drôle d'accent allemand et… n'est en fait pas du tout celui que tout le monde attend. Lors de la cérémonie de la Caméra d'Or à Hambourg, en Allemagne, samedi 4, toute l'assistance espérait voir l'acteur américain Ryan Gosling venir sur scène récupérer le prix prix de meilleur film pour La La Land. Mais c'est un sosie pas très ressemblant qui est apparu une fois les deux grandes portes coulissantes ouvertes. Ryan Gosling n'était même pas en Allemagne ce soir-là.

Dans le public, Nicole Kidman et Colin Farell ont évidemment remarqué la supercherie très vite. Et non pas tout de suite compris pourquoi le public allemand était si hilare. En récupérant la petite caméra dorée juchée sur un trépied (le trophée), l'imposteur a déclaré: "Je dédie cette récompense à Joko et Klaas, merci beaucoup. Il y a un dicton à Hambourg, qui dit: bye, bye". Ceci étant une dédicace à un duo de comiques allemands -Joko Winterscheidt et Klaas Heufer-Umlauf, qui ont préparé ce petit canular depuis plusieurs mois.

Ils ont en effet agi avec la complicité de ce sosie, cuisinier à Munich dans la vie de tous les jours, lui proposant d'incarner le temps d'une soirée Ryan Gosling. Nom de l'opération? GoslingGate! Pour la mettre en place, ils ont prétendu auprès des organisateurs de la cérémonie être les gérants d'une agence de talents, dont faisait soit disant partie Ryan Gosling, qui ne souhaitait comme par hasard pas passer par le tapis rouge pour conserver l'effet de surprise. Le pari est réussi mais contrairement à ce qu'espérait le cuisinier, Ryan Gosling n'a pas réagi. Cela ne veut évidemment pas dire que ça ne l'a quand même pas fait rire.

