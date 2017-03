Photo choc: Kristen Stewart change de look et se rase la tête (VIDEO)

Après s'être dévoilée très dénudée dans une séance photos pour V Magazine début mars, l'actrice américaine est apparue mardi 7 au soir le crâne rasé lors de l'avant-première de son nouveau film Personal Shopper. Mais on est loin du syndrome Britney Spears qui s'était rasée la tête il y a dix ans lors d'une période difficile de sa vie, juste avant de rentrer en désintox. La comédienne, rendue célèbre par son rôle de Bella dans la saga Twilight, aurait procédé à ce changement radical de coiffure pour les besoins d'un autre film, qu'elle tourne en parallèle de sa tournée de promotion, et non car elle est en dépression.

La jeune femme de 26 ans aurait en effet intégré il y a quelques jours, selon le site Hollywood Reporter, le casting du prochain thriller de Will Eubank: Underwater, qui raconte les mésaventures de l'équipage d'un sous-marin, qui doit survivre à un tremblement de terre.

Ce nouveau look, bien que nécessaire pour incarner au mieux son nouveau rôle, a choqué les internautes. Certains n'ont pas vraiment aimé et n'ont pas été avares de comparaisons pas vraiment flatteuses. "Elle ressemble à Eminem", "elle s'est droguée ou quoi", "elle ressemble à rien" se sont notamment défoulés certains utilisateurs d'Instagram, en commentaires d'articles de médias américains, car Kristen Stewart n'a de compte sur aucun réseau social.

D'autres ont par contre adoré le nouveau visage de la jeune femme. "J'aimerais pouvoir lui ressembler si je me rase la tête", "elle est magnifique", "c'est bizarre mais je trouve que ça lui va super bien"… Des commentaires positifs plus rassurants pour l'actrice, qui va se promener avec ce look pendant quelques semaines, le temps d'achever le tournage d'Underwater.

