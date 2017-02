Oscars: la photo d'une personnalité bien vivante s'est glissée dans l'hommage aux disparues (VIDEO)

Après l'annonce de La La Land comme vainqueur de l'Oscar du meilleur film, alors que c'est Moonlight qui l'a emporté, une deuxième erreur est venue ternir le succès planétaire de la cérémonie des Oscars 2017, qui se tenait dans la nuit du dimanche 26.

Comme chaque année, une chanteuse est venue sur scène pour interpréter un titre en hommage aux personnalités du cinéma, qui ont perdu la vie en 2016 ou début 2017. Derrière elle était diffusait un clip vidéo, où apparaissaient les visages des disparus avec leur nom et le métier qu'ils ont exercé.

A la 56e seconde de cet hommage, juste après la photo de l'actrice française Emmanuelle Riva (morte le 27 janvier dernier à l'âge de 89 ans), s'est affiché le nom de Janet Patterson, costumière australienne, décédée le 21 octobre 2016. Sauf que ce n'est pas son visage qui illustrait son nom, mais celui de son amie productrice australienne Jan Chapman.

L'Académie des Oscars s'est évidemment confondue en excuses lorsque l'erreur lui a été signalée. Mais trop tard, le mal était fait. Interrogée par le magazine américain Variety, Jan Chapman, toujours bien vivante, a confié avoir été secouée par cet événement. "J'ai été bouleversée qu'ils utilisent ma photo à la place de ma grande amie et collaboratrice de longue date Janet Patterson. Je suis vivante et je vais bien et continue à travailler comme productrice". Avant de se désoler que le visage de Janet Patterson ait pu être oublié si vite. "Janet était d'une grande beauté et avait été nommée quatre fois aux Oscars, c'est vraiment décevant que cette erreur n'ait pas été découverte".

(Voir ci-dessous la vidéo hommage aux personnalités du monde du cinéma disparues)