Cambodge: Angelina Jolie mange des araignées et des scorpions avec ses enfants (VIDEO)

Angelina Jolie n'a pas peur de la petite bébête. En visite au Cambodge pour faire la promotion de son prochain film D'abord ils ont tué mon père, l'actrice a voulu montrer à la télévision ses talents de cuisinière. Entourée de quatre de ses enfants (Pax, Shiloh, Vivienne et Knox), elle a préparé, devant les caméras de la BBC, l'une de ses spécialités: l’araignée grillée.

"Vous voyez la partie dure où il y a les dents? Retirez les crocs", a-t-elle indiqué tout en manipulant une tarentule entre ses doigts. La comédienne de 41 ans a ensuite fait frire l'insecte dans une poêle avant de passer à la dégustation. "Le goût est très bon", a-t-elle ainsi expliqué. Un avis que semble avoir partagé son fils Knox qui a comparé le goût de l'arachnide à une "chips toute sèche".

Pour Angelina Jolie, ce genre de nourriture peut sauver la vie de tout un chacun lors de périodes difficiles. "Lorsque les gens étaient affamés, ils pouvaient survivre avec des aliments comme ça. En temps de guerre, une araignée peut sauver une vie", a-t-elle ainsi expliqué. Lors de cet exercice culinaire, l'ancienne épouse de Brad Pitt a également cuisiné des scorpions et des criquets.

La mère de famille a également profité de son voyage pour évoquer pour la première fois son divorce, plus de quatre mois après l'annonce de sa séparation d'avec Brad Pitt. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, le couple est toujours en procédure de divorce et ne s'accorde pas sur la garde des enfants. "Je ne veux pas en dire trop à propos de ça, à part que ça a été un moment très difficile", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter: "nous sommes une famille, nous serons toujours une famille et nous traverserons cette épreuve qui, je l'espère, nous fera devenir une famille plus forte". Et d'ajouter: "de nombreuses personnes se retrouvent dans cette situation. Toute ma famille a traversé des moments difficiles. Je me concentre sur mes enfants".

