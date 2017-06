Carrie Fisher: l'actrice est morte d'apnée du sommeil et d'abus de drogues et de médicaments

Selon le site d'information people TMZ, l'iconique princesse Leia de la saga Star Wars est décédée des suites d'une apnée du sommeil et "d'autres facteurs indéterminés" selon le certificat de décès dévoilé vendredi 16. Le médecin légiste a ajouté que l'actrice souffrait d'une maladie cardiaque et avait des plaques dans les artères.

Plus tard dans la journée sa fille, Billie Lourd, a publié une déclaration au magazine People pour relier la mort de sa mère à la consommation de drogues: "Ma mère a lutté contre la toxicomanie et la maladie mentale pendant toute sa vie. Elle est finalement morte de cela... Elle a toujours parlé ouvertement de cette dépendance et des conséquences de ces maladies...". Comme rapporté par l'agence de presse Associated Press, l'actrice avait pris différentes drogues avant sa mort, le rapport ne pouvant pas déterminer si cela avait contribué à son décès.

Depuis des années, Carrie Fisher parlait ouvertement de ses problèmes de drogues ainsi que de ses troubles bipolaires qui la conduisaient à prendre beaucoup de médicaments.

Fin décembre, alors qu'elle était à bord d'un vol transatlantique, Carrie Fisher s'est brusquement trouvée "en urgence médicale". Elle est décédée quatre jours plus tard, le 27 décembre 2016, à l'âge de 60 ans. Sa mère, Debbie Reynolds, était morte le lendemain d'une attaque cérébrale, et elles avaient été enterrées en même temps et côte à côte.

Quelles qu’aient été ses qualités d'actrice ou ses autres rôles, Carrie Fisher n'a jamais pu se détacher du personnage de la princesse Leia. Ses seconds rôles dans (entre autres) The Blues Brothers (John Landis, 1980), Hanna et ses sœurs (Woody Allen, 1986) ou Quand Harry rencontre Sally (Bob Reiner, 1989), ne changeront rien à la "malédiction" qui au final n'aura épargné que Harrison Ford parmi les acteurs de la première trilogie de Star Wars.