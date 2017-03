Catherine Frot à propos de Deneuve: "j'ai aimé être avec elle"

Dans le film Sage-femme de Martin Provost qui sort en salle le mercredi 22 , Catherine Frot joue l'un des rôles principaux dans le personnage de Claire, une sage-femme à la vie tranquille qui aime son métier. L'actrice qui a reçu l'année dernière le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Marguerite partage l'écran avec Catherine Deneuve. Dans une interview donnée dimanche 19 à l'émission Un dimanche de cinéma d'Europe 1, elle a fait part de son sentiment à propos de sa partenaire de jeu.

C'est "une sorte de la cigale et de la fourmi", explique la comédienne à propos de sa relation avec Catherine Deneuve dans le film, avec qui elle joue pour la première fois. "J'ai aimé être avec elle, elle est simple, elle est drôle. Et comme elle joue un personnage assez fantasque, débridé, c'était assez joyeux", a-t-elle raconté.

Dans le film, Catherine Deneuve incarne Béatrice, l'ancienne maîtresse du père de Claire. Ruinée et atteinte d'un cancer, elle décide de retrouver la sage-femme. Joueuse et hautaine elle se prend pour "une duchesse" alors qu'elle n'est que "la fille d'une concierge". Tout son personnage s'oppose à celui Catherine Frot plus sérieuse, humble et réservée. Une ambiance électrique s'installe donc entre ces deux femmes qui se retrouvent après des années. Pourtant, au contact de Catherine, Claire va se débrider jusqu'à ce qu'une relation plus sereine entre elles voit le jour.

Catherine de Frot a fait le rapprochement entre la personnalité de Catherine Deneuve et de Béatrice: "il y avait une dualité. Pour moi, Catherine Deneuve, c'est aussi ça, une femme simple, et la fois quelqu'un qui a vécu au cinéma des aventures qui nous fascinent tous".