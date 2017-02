César: l'émouvant hommage à Jean-Paul Belmondo qui remercie ses parents (VIDEO)

En plus de 40 ans, la nuit des César a été le théâtre de nombreux moments d'émotion inoubliables. Et l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo par le cinéma français s'est inscrit vendredi 24 dans cette tradition. Un moment comme seuls les monstres sacrés du cinéma peuvent en créer, d'autant plus que l'acteur qui a si souvent incarné la virilité arrogante et franchouillarde apparaît aujourd'hui diminué, mais toujours souriant.

Apparaissant comme un mirage sur la scène de la salle Pleyel pour y recevoir un César d'honneur, "Bébel", appuyé sur sa canne, a dû attendre plus de 2 minutes avant de parler. Le temps d'une exceptionnelle standing ovation de la part du public et de recevoir les accolades de ses confrères et amis l'entourant sur scène. Mais avant même qu'il ne prononce ses premiers mots, beaucoup dans l'assistance, dont certains n'étaient pas nés lors des grandes heures de l'acteur, avaient les yeux embués.

"Je vous remercie de tous vos applaudissement, ça me va droit au cœur", a d'abord déclaré Jean-Paul Belmondo, dont l'articulation est plus difficile depuis son AVC en 2001, incident qui l'a éloigné de la vie publique depuis.

"Ces films que vous avez vu ont pu se faire grâce à ma mère. (...) Tout jeune quand j'allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule", a-t-il articulé, déclenchant les rires de l'assistance. "Une fois ça va, deux fois ça va, trois fois non. Alors ma mère m'a dit +tu dois être comme ton père, avoir du courage+. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. Alors, à maman et papa!", a-t-il ajouté, déclenchant de nouveaux applaudissements.

C'est non sans difficulté qu'il a ensuite remercié l'académie des César pour cette récompense, la deuxième "seulement" pour l'homme aux près de 80 films. Il avait reçu celui du meilleur acteur en 1989 pour Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch.

Puis après une dernière révérence et de dernières embrassades. Jean-Paul Belmondo a quitté la scène.