Chloé Grace Moretz en colère contre l'affiche de son dernier film d'animation

L'affiche de Red Shoes and the 7 Dwarfs, une parodie de Blanche-Neige et les sept nains qui va sortir en 2018 au cinéma, a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Selon les internautes, l'affiche choisie diffuse un message "grossophobe". L'actrice Chloé Grace Moretz qui a prêté sa voix au film a très vite réagi sur Twitter en exprimant son désaccord.

On peut lire sur l'affiche: "Et si Blanche-Neige n’était plus belle et que les sept nains n’étaient plus aussi petits?". A côté de cette phrase, deux Blanche-Neige sont dessinées: une grande et mince censée ressemblée à la blanche neige du dessin animé de Walt Disney et une autre plus ronde et plus petite qui est supposée être la version de la Blanche-Neige "laide".

Sur Twitter les internautes ont crié leur colère. Parmi eux, le mannequin grande taille Tess Holliday qui a publié un message mentionnant Chloé Grace Moretz: "Comment ça a pu être approuvé par toute une équipe marketing? C'est bien de dire aux jeunes enfants qu'être gros c'est être moche".

How did this get approved by an entire marketing team? Why is it okay to tell young kids being fat = ugly? @ChloeGMoretz pic.twitter.com/PVhgwluGTM — Tess Holliday (@Tess_Holliday) 30 mai 2017

L'actrice a très rapidement réagi à cette polémique en publiant le tweet suivant: "Je viens de voir les affiches de Red Shoes, je suis tout autant consternée et en colère que tout le monde, ceci n'a été approuvé ni par moi, ni par mon équipe", a-t-elle écrit. Et d'ajouter: "S'il vous plaît, sachez que j'en ai fait part aux producteurs du film. J'ai prêté ma voix à un beau scénario et j'espère que vous le verrez dans son intégralité". Puis, elle a profité de l'occasion pour défendre ce film: "L'histoire est forte pour les jeunes femmes et a fait écho à la mienne. Je suis désolée pour cette offense qui était hors de mon contrôle".

I have now fully reviewed the mkting for Red Shoes, I am just as appalled and angry as everyone else, this wasn't approved by me or my team — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 mai 2017

Pls know I have let the producers of the film know. I lent my voice to a beautiful script that I hope you will all see in its entirety https://t.co/IOIXYZTc3g — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 mai 2017

The actual story is powerful for young women and resonated with me. I am sorry for the offense that was beyond my creative control https://t.co/HZP2ydPCAX — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 mai 2017

Le studio d'animation qui a produit le film s'est excusé en se justifiant de la manière suivante: "cette affiche a créé l'effet opposé à ce qui était recherché".