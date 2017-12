Cinéma 2018: les 15 films les plus attendus de l'année (diaporama)

Parmi les quelque 700 films qui devraient sortir en 2018 sur les écrans français, voici une sélection des 15 les plus attendus.

> PENTAGON PAPERS, de Steven Spielberg, avec Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie (sortie le 24 janvier).

Steven Spielberg rend hommage à la liberté de la presse et notamment à la directrice du Washington Post Katharine Graham (Meryl Streep) qui, avec son rédacteur en chef Ben Bradlee (Tom Hanks), a défié Richard Nixon en 1971 en publiant des documents compromettants sur la guerre du Vietnam. (A noter qu'un autre film de Steven Spielberg, Ready Player One, un film de science-fiction, sortira le 28 mars).

> WONDER WHEEL, de Woody Allen, avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake (sortie le 31 janvier).

Le Woody Allen annuel a pour cadre rétro et kitsch le parc d'attractions de Coney Island, dans les années 50, où s'entremêlent les destinées et aventures sentimentales de plusieurs personnages: Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple.

> LE 15H17 POUR PARIS, de Clint Eastwood, avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone (sortie le 7 février).

Les trois Américains qui ont déjoué un attentat à bord du Thalys Amsterdam-Paris le 21 août 2015 en maîtrisant un terroriste islamiste armé ont accepté de jouer leur propre rôle dans ce film de Clint Eastwood, qui rend hommage à leur courage et à leur capacité de réaction.

> LE RETOUR DU HÉROS, de Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant (sortie le 14 février).

Une comédie sentimentale historique du réalisateur de Prête-moi ta main, du Petit Nicolas et d'Un homme à la hauteur, avec Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Celui-ci joue le rôle d'un soldat de Napoléon qui, bien que lâche, devient un héros à la suite d'un quiproquo.

> LA FORME DE L'EAU, de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins (sortie le 21 février).

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa (Sally Hawkins), muette et solitaire, voit sa morne existence bouleversée par un amour réciproque avec un monstre marin capturé par les militaires. Un conte sentimental et fantastique qui a reçu le Lion d'or de la dernière Mostra de Venise.

> LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO, d'Alexandre Coffre, avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia (sortie le 21 février).

Spirou, un jeune homme déguisé en groom (Thomas Solivérès), rencontre Fantasio, un journaliste frustré (Alex Lutz). Tous deux, avec l'aide d'une jeune reporter, Seccotine (Géraldine Nakache), et d'un écureuil espiègle, Spip, se lancent à la recherche du comte de Champignac, un chercheur fou de champignons (Christian Clavier) enlevé par le méchant Zorglub (Ramzy Bedia). L'adaptation de la célèbre BD de Franquin.

> LA CH’TITE FAMILLE, de Dany Boon, avec Dany Boon, Laurence Arné, Line Renaud (sortie le 28 février).

Valentin D. (Dany Boon) et Constance Brandt (Laurence Arné), un couple d’architectes designers en vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis… Retour dans ses racines nordistes pour Dany Boon neuf ans après Bienvenue chez les Ch'tis.

> TOMB RAIDER, de Roar Uthaug, avec Alicia Vikander, Dominic West, Daniel Wu, Walton Goggins (sortie le 14 mars).

Rebelle et indépendante, Lara Croft, 21 ans, n'a jamais cru que son père était mort. Elle décide un jour de se rendre sur l'île mystérieuse où il a été vu pour la dernière fois… Alicia Vikander, remarquée l'an dernier dans Jason Bourne et Oscar du meilleur second rôle féminin pour The Danish Girl, reprend le rôle de la sculpturale Lara Croft tenu par Angelina Jolie en 2001 et 2003.

> GASTON LAGAFFE, de Pierre-François Martin-Laval, avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret (sortie le 4 avril).

François Martin-Laval adapte au cinéma la BD de Franquin avec, dans le rôle du grand dadais fainéant et maladroit au légendaire pull vert à col roulé, le jeune acteur Théo Fernandez révélé par la série des Tuche (dont le troisième épisode sort le 31 janvier). Il y a aussi Prunelle, Longtarin, M. de Mesmaeker, Mademoiselle Jeanne…

> AVENGERS: INFINITY WAR, de Joe Russo et Anthony Russo, avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans (sortie le 25 avril).

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers… Après 2012 et 2015, le troisième épisode des efforts des super-héros unis contre le Mal, sous la houlette d'Iron Man (Robert Downey Jr).

> SOLO: A STAR WARS STORY, de Ron Howard, avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Paul Bettany (sortie le 23 mai).

Avant le début de l'histoire de Star Wars, le sympathique contrebandier de l'espace Han Solo (qu'interprètera Harrison Ford dans quatre films de la saga) a été jeune. C'est sa jeunesse, et notamment sa rencontre avec Chewbacca, que raconte ce film de Ron Howard, dans lequel un jeune acteur peu connu, Alden Ehrenreich, joue Han Solo jeune.

> JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM, de Juan Antonio Bayona, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell (sortie le 6 juin).

Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle… La suite du film de 2015, avec à nouveau le couple Chris Pratt et Bryce Dallas Howard.

> OCEAN'S EIGHT, de Gary Ross, avec Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kailing, Awkwafina, Rihanna (sortie le 13 juin).

Oubliez la trilogie des Ocean's (11, 12, 13) de Steven Soderbergh avec les George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle et autres Casey Affleck. Ici la bande de hors-la-loi est exclusivement féminine, menée par Sandra Bullock (dans le rôle de Debbie Ocean, la sœur de Danny Ocean). Elle et ses sept copines braqueuses (de Cate Blanchett à Anne Hathaway en passant par Rihanna) vont organiser le vol d'un collier lors du gala du Metropolitan Museum of Art de New York.

> MISSION:IMPOSSIBLE-6, de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan (sortie le 1er août).

On prend les mêmes et on recommence: Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe (Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames) sont prêts pour de nouvelles aventures et de nouvelles cascades, dont certaines tournées à Paris il y a quelques mois. Le numéro-5 de la série, Rogue Nation, était sorti en août 2015.

> LES ANIMAUX FANTASTIQUES - LES CRIMES DE GRINDELWALD, de David Yates, avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler (sortie le 14 novembre).

La suite des aventures de Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne), l’auteur du livre qu’étudiait Harry Potter. 1927: quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald (Johnny Depp) s'évade et, avec de nombreux partisans, est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers. Pour s'opposer à lui, Albus Dumbledore (Jude Law) fait appel à son ancien élève Norbert, qui accepte de l’aider…

