Cinéma: 25 millions d'entrées dans les salles françaises en février, un record

Le mois de février représente toujours une période fructueuse pour le cinéma français. Le mois dernier, les salles de cinéma françaises ont enregistré 25 millions d'entrées, selon le Centre national du cinéma (CNC). C'est le deuxième meilleur score pour un mois de février depuis quarante ans. Un chiffre qui côtoie le record absolu de l'année dernière établit à 25,45 millions. L'année 2017 démarre très fort avec 41,6 millions d'entrées réalisées au cours des deux premiers mois de l'année, contre 42,7 millions l'an dernier.

Cette affluence a été en grande partie nourrie par le cinéma français (45,2%), à travers les gros succès de plusieurs comédies françaises comme Raid dingue de Dany Boon ou Alibi.com de Philippe Lacheau. En quatre semaines, le film du réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis a attiré quatre millions de spectateurs. Moins attendu, Alibi.com de Philippe Lacheau, le réalisateur de Babysitting 1 et 2 a enregistré 2 millions d'entrées en seulement deux semaines. Dans ce même laps de temps, Rock'n'roll de Guillaume Canet a approché le million de tickets en deux semaines également.

La part de marché des films américains est importante et s'élève à 48,4% sur janvier-février contre 49,7% l'an dernier, explique Europe 1. Dans cette catégorie, la comédie musicale aux La la land et Tous en scène arrivent en tête. Respectivement, la comédie musicale aux six Oscars a dépassé les 2,4 millions d'entrées et le film d'animation en a engrangé 3,1. La suite de la romance érotique Cinquante nuances de grey, Cinquante Nuances plus sombres a bien fonctionné avec 2,8 millions.

Sur les 12 derniers mois écoulés, les entrées dans les salles ont été estimées à 212 millions. Cela constitue une augmentation de 1,5% par rapport aux 12 mois précédents, peut-on lire dans le communiqué du CNC. Le record absolu de fréquentation depuis cinquante ans a été atteint en 2011, l'année d'Intouchables, avec 217 millions d'entrées.