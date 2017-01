"Clem": Rayane Bensetti s'en va, Lucie Lucas reste (pour l'instant)

La saison 7 de Clem, la série de à succès de TF1, commence sous tensions aussi bien dans la fiction que dans la réalité. Car bien que le programme reste une valeur sûre pour la chaîne en réunissant régulièrement plus de 4 millions de téléspectateurs le lundi soir, tout ne semble plus rose dans ce monde.

La productrice de la série Rose Brandford-Griffith a en effet confirmé ce lundi 2 au matin, à quelques heures de la diffusion du premier épisode de l'année, que cette saison serait bien la dernière de Rayane Bensetti, l'interprète de Dimitri. "Il nous avait prévenus il y a un an qu’il aimerait faire encore une saison, la septième, actuellement diffusée, puis se concentrer sur le cinéma", a précisé la productrice au micro du Grand direct des médias d'Europe 1.

Une déception pour les fans mais qui peuvent se rassurer quant à la présence de Lucie Lucas. En effet, depuis quelques semaines, la rumeur voulait que l'actrice qui incarne Clem en ait assez et veuille arrêter. Cela suite à ses propos dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Elle y déclarait notamment: "Je veux me reposer. Mon corps est vraiment fatigué, je désire me régénérer. Je suis en plein burn-out, c’est très violent. (...) Il y a un moment où le moral flanche, et surtout le corps. Il devient comme un écran noir où rien ne marche". Ajoutant surtout que "la saison 8 sera peut-être ma dernière".

Toutefois, selon Rose Brandford-Griffith, c'est justement parce que l'actrice était à ce moment très fatiguée qu'elle ne "s'est pas projetée" et a évoqué un peu vite la fin de sa participation à Clem. "Evidemment, Lucie continue", a -t-elle déclaré ce lundi, évoquant également des saisons 8 et suivantes comme déjà en cours d'écriture.

Côté fiction, le premier épisode devrait présenter une Clem qui à peine mariée en a assez de la campagne où elle a suivi son époux Jérôme. Sans compter les ennuis et interrogations que connaîtront Dimitri, Caro et Salomé.