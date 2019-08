On connaît le titre du dernier "James Bond" avec Daniel Craig (vidéo)

Daniel Craig, Rami Malek et Léa Seydoux seront le 8 avril 2020 à l'affiche du nouveau James Bond, le 25e du nom. La date de sortie (fixée au 3 avril 2020 en avant-première mondiale pour le Royaume-Uni a été confirmée mardi 20 août. Jour où a aussi été révélé le titre officiel du film.

Le dernier James Bond dans lequel Daniel Craig (son cinquième) jouera sera donc intitulé No time to die (Ce n'est pas l'heure de mourir, en français). Ce titre ne fait pas référence à l'un des 14 romans de l'écrivain britannique Ian Fleming.

Et contrairement à ce que pourraient penser les non-initiés, ce n'est que la quatrième fois que le mot "die" est utilisé après Live and let die, Tomorrow never dies et Die another day.

Au casting, on retrouvera donc Rami Malek, qui pourrait peut-être incarner le grand méchant, et Léa Seydoux, la "James Bond girl", déjà présente dans 007 Spectre.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) 20 août 2019

Découvrez ci-dessous le synopsis de James Bond - No time do die:

"James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide: il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques".