Daniel Day-Lewis, trois fois Oscar du meilleur acteur, annonce la fin de sa carrière à 60 ans (vidéo)

C'est un acteur triplement oscarisé mais qui a toujours su rester relativement discret. Et il a pris une décision rare, prendre sa retraite à seulement 60 ans, à l'âge où certains acteurs sont encore au sommet de leur gloire. Daniel Day-Lews vient en effet d'annoncer officiellement qu'il se retirait des plateaux de cinéma en mettant un terme à sa carrière.

"Daniel Day-Lewis ne travaillera plus en tant qu'acteur. Il est infiniment reconnaissant envers tous ses collaborateurs et le public depuis tant d'années. Il s'agit d'une décision personnelle et ni lui, ni ses représentants ne feront de commentaires sur ce sujet", a annoncé Leslee Dart, l'agent de l'acteur, dans un communiqué.

S'il n'est pas une star de premier plan au niveau international comme peuvent l'être Brad Pitt ou Johnny Depp, Daniel Day-Lewis est pourtant le seul homme à avoir remporté trois fois l'Oscar du meilleur acteur. La première statuette a été glanée en 1989 pour son rôle de poète irlandais handicapé dans My Left Foot, le second en 2008 pour son rôle de prospecteur de pétrole dans There will be blood, et enfin le dernier dans le rôle éponyme en 2009 pour Lincoln. Daniel Day-Lewis avait également acquis une notoriété importante en partageant la tête d'affiche avec Leonardo DiCaprio dans Gangs of New York en 2002.

Discret côté people (il est marié depuis plus de vingt ans avec la réalisatrice Rebecca Miller), Daniel Day-Lewis a cependant été pendant six ans le compagnon de l'actrice française Isabelle Adjani, avec qui il a eu une fille, actuellement mannequin.

Son dernier film, Phantom Thread, devrait sortir à la fin de l'année.