Debbie Reynolds: la légende d'Hollywood et mère de Carrie Fisher est morte

L'actrice Debbie Reynolds a succombé à une attaque mercredi 28, à l'âge de 84 ans, selon le site américain TMZ. Connue pour son rôle dans Chantons sous sous la pluie, la comédienne était également la mère de Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars qui était décédée la veille. Selon TMZ, Debbie Reynolds a été transporté à l'hôpital peu après 13h (22h en France), elle se trouvait au domicile de son fils Todd Fisher dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles (côte ouest des Etats-Unis) pour préparer les obsèques de Carrie Fisher. Son fils a d'ailleurs déclaré au magazine Variety qu'elle "voulait être avec Carrie".

Debbie Reynolds était l'une des dernières icônes vivantes de l'âge d'or d'Hollywood. Née le 1er avril 1932 à El Paso (Texas), Mary Frances Reynolds de son vrai nom, a eu une carrière précoce. Repérée par le grand studio MGM après avoir remporté un concours de beauté en Californie, elle a tourné son premier film à 18 ans. A 20 ans, elle a intégré le casting de la célèbre comédie musicale Chantons sous la pluie dans lequel elle interprétait le rôle de Kathy Selden, une jeune femme indépendante et énergique. Elle a tourné ensuite dans plusieurs comédies musicales. Son interprétation dans La Reine du Colorado en 1965 lui a valu une nomination aux Oscars. En 2013, elle tourne son dernier film aux côtés de Michael Douglas, Ma vie avec Liberace.

En 1955, elle épouse le chanteur et acteur à succès Eddie Fisher, avec lequel elle aura ses deux enfants, Carrie et Todd. Le mariage se soldera par une divorce quatre ans plus tard, suite à la liaison d'Eddie Fisher avec l'actrice Elizabeth Taylor, la meilleure amie de Debbie Reynolds. Sa fortune ayant été dilapidée par son second mari Harry Karl, l'actrice s'est ensuite produite à Las Vegas pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle y a même possédé son propre casino.

Debbie Reynolds et Carrie Fisher entretenait des rapports complexes. Carrie Fisher avait écrit une livre semi-autobiographique qui les évoquent, Postcards from the Edge, adapté sur grand écran en 1990 avec Meryl Streep et Shirley MacLaine. Un documentaire sur leur relation Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds a également été projeté lors du dernier festival de Cannes et doit être diffusé en mars sur la chaîne américaine HBO.