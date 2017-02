Décolleté et regard qui tue, Lily-Rose Depp fait tourner les têtes aux César

Il y avait bien sûr du beau monde sur le tapis rouge vendredi 24 pour la 42e cérémonie des César, avec des stars françaises ou américaines et des monstres sacrés du cinéma. Mais c'est la jeune Lily-Rose Depp et son décolleté qui ont le plus attiré l’œil des photographes et retenu l'attention.

Du haut de ses 17 ans, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis a volé la vedette aux autres en arborant une robe de soirée noire et en osant un décolleté allant presque jusqu'à sa taille, mais sans tomber dans l'excès.

Sous sa coiffure faussement négligée, la jeune mannequin et actrice a alterné les regards de braise et les sourires devant la forêt des objectifs. Celle qui a souffert d’anorexie lorsqu'elle était plus jeune et qui disait il y a encore quelques mois qu'il était "dur d'en sortir" mais qu'elle était "fière de (ses) progrès" semble définitivement à l'aise avec sa silhouette.

Elle a donc sans peine récolté le prix de la prestation de l'année pour ce qui est du tapis rouge. Ce qui pourra peut-être en partie la consoler du résultat de la cérémonie.

Car ce n'est pas uniquement pour montrer sa toilette que Lily-Rose Depp était là ce vendredi. Elle était en effet parmi les nommées au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Danseuse de Stéphanie Di Giusto. Mais c'est Oulaya Amamra qui a raflé le trophée pour sa performance dans Divines.

Lily-Rose Depp est restée parfaitement impassible à l'annonce du verdict, trop selon certains internautes pour qui la jeune fille fusillait simplement du regard la gagnante ou au mieux était dépitée par sa défaite.