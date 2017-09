Alicia Vikander déformée: l'affiche du nouveau"Tomb Raider" vivement critiquée par les fans (photos+vidéo)

Grosse déception du côté des fans de Lara Croft qui attendaient le dévoilement de l'affiche du remake de Tomb Raider avec impatience. Sortie lundi 18, l'affiche du long métrage n'a pas eu le succès escompté. De très nombreux admirateurs de l'aventurière sexy ont critiqué le choix de la production, et notamment le traitement réservé à la star Alicia Vikander.

"Ce poster ressemble à tous les autres horribles films sur des jeux vidéos", "aucun irrespect envers Alicia Vikander, parce qu'elle est magnifique. Mais cette affiche fait comme si elle avait le cou de E.T. (du film de Steven Spielberg)", ont commenté les utilisateurs de Twitter en se plaignant de "l'abus" de l'utilisation du logiciel Photoshop.

Her legend begins. #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/tsChGaHEb6 — Tomb Raider (@tombraider) 18 septembre 2017

La jolie Alicia Vikander avait déjà été très critiquée lorsque la production avait annoncé qu'elle serait la remplaçante d'Angelina Jolie, qui était jusque là la seule actrice à avoir incarné l'aventurière sur grand écran. Maintenant que les fans se sont faits à ce changement de visage, ils sont de nouveau déçus, par l'affiche cette fois.

La première bande annonce du film devrait sortir ce mardi 19. Cela devrait être un bon moyen de calmer les fans très remontés. A moins qu'elle ne plaise pas non plus et alors le film, avant même sa sortie, pourrait bénéficier d'une piètre publicité sur les réseaux sociaux partout dans le monde.

Mais les premières images du film ont été dévoilées dans une courte vidéo de quelques secondes seulement. Celle-ci a été plutôt bien accueillie par le public. Un petit répit pour les membres de la production qui subissent un déferlement de critiques.