Emma Watson fait tomber le haut et parle de son petit-ami dans un interview (PHOTO)

Emma Watson, révélée par son rôle de Hermione Granger dans les films Harry Potter, sera à l'affiche du nouveau film des studios Disney La Belle et la Bête, qui sortira le 22 mars prochain.

La jeune femme engagée a accordé un interview au magazine américain Vanity Fair pour l'édition du mois de mars. Elle y évoque entre autre sa vie privée qu'elle veut protéger le plus possible, l'interview est aussi agrémenté de très belles photos, sur l'une d'entre elles la jeune femme pose seins nus tout en restant très glamour.

La jeune femme a évoqué sa relation avec William Knight, un homme d'affaire de 35 ans avec qui elle partage sa vie. "Je veux être constante. Je ne peux pas parler de mon petit ami dans un interview puis m'attendre à ce que les gens ne viennent pas me prendre en photo dès que je sors de chez moi. On ne peut pas tout avoir" déclare-t-elle. Durant tout l'interview, elle ne mentionne même pas le nom de son compagnon.

De la même façon, elle dit dorénavant refuser de prendre des selfies avec ses fans. La jeune actrice refuse que les photos soient ensuite publiées et géolocalisées: "tout le monde peut voir ce que je porte et avec qui je suis. Je ne peux plus donner ces informations" a expliqué Emma Watson qui cherche avant tout la tranquillité. "Je dois faire attention à bien choisir les moments où je vais interagir avec les gens" a-t-elle poursuivi.

Cependant, elle a assuré qu'elle continuait à répondre à toutes les questions des fans, notamment sur les films Harry Potter et qu'elle signait volontiers des autographes.

Cette volonté de protéger à tout prix sa vie privée vient peut-être du hacking dont elle avait été la victime en 2015. A l'image d'Emily Ratajkowski, la belle jeune femme avait vu des photos d'elle nue se répandre sur la toile après avoir fait un discours en faveur de l'égalité homme femme à l'ONU.

De très belles photos accompagne l'entretien de la jeune femme discrète dont une particulièrement glamour où elle enlève le haut, tout en pudeur.