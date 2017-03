Emma Watson féministe et seins nus: la polémique embrase Twitter et l'actrice répond (VIDEO)

Peut-on être féministe et poser seins nus pour un magazine? Pour certains il semble que les deux soient en contradiction et c'est Emma Watson qui en fait les frais.

L'actrice, à l'affiche du nouveau film des studios Disney La Belle et la Bête le 22 mars prochain, a en effet accordé une interview au magazine américain Vanity Fair pour l'édition du mois de mars. Sur l'une des photos qui accompagnent cet article, la jeune femme pose seins nus mais sans en montrer beaucoup.

Une photo comme de nombreuses célébrités féminines en font mais qui a été dénoncée par des internautes comme un signe d'hypocrisie de la part d'Emma Watson, compte tenu de ses prises de positions féministes. Engagée, Emma Watson est en effet ambassadrice de bonne volonté de l’ONU Femmes (une branche des Nations unies qui traitent les questions liées aux femmes).

Certains jugent en effet qu'il est incompatible de défendre l'égalité des sexes tout en posant presque nue, puisque le féminisme impliquerait de refuser que les femmes soient jugées sur leur physique. La polémique a été lancée par la journaliste britannique Jliua Hartley-Brewer. Dans un tweet, montrant la photo en question, elle a caricaturé le mercredi 1er mars une Emma Watson qui déclarerait: "Féminisme, féminisme… écart de salaire entre hommes et femmes… Pourquoi oh pourquoi on ne me prend pas au sérieux… féminisme… Oh, et voilà mes seins!".

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9 — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 1 mars 2017

Un point de vue partagés par certains twittos, mais qui a aussi suscité des critiques. Emma Watson a répondu dimanche en dénonçant une "mauvaise conception du féminisme". "Le principe du féminisme c'est de donner aux femmes le choix. Ce n'est pas un bâton pour taper sur les autres femmes", a-t-elle déclaré, ajoutant être "stupéfaite" par cette polémique.

(Voir ci-dessous la réaction d'Emma Watson, en anglais):