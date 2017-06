Fête du cinéma: les dates, tarifs, films à voir et bons plans

Après la musique, c’est le septième art qui est à l’honneur en ce mois de juin. La Fête du cinéma débute ce dimanche 25. L’occasion pour tous, cinéphiles ou simples amateurs, de profiter des salles obscures à un tarif préférentiel ainsi que d’autres événements organisés en parallèle. Voici les choses à savoir pour profiter de la fête.

La fête du cinéma dure quatre jours complet, de ce dimanche au mercredi 28. Si son coup d’envoi officiel a été fixé à 14H à l’UGC Bercy de Paris, il est possible depuis ce dimanche matin d’acheter ses places à un tarif réduit.

Celui-ci a été fixé à 4 euros la séance, qu’il s’agisse de la première ou de la dixième, dans tous les cinémas de France. A noter cependant qu’il ne tient pas compte des éventuels surcoûts. Ainsi, le prix peut être légèrement plus important pour les séances en 3D, en IMAX, ou encore si vous optez pour une réservation en ligne qui peut parfois occasionner des frais supplémentaires. Mais dans tous les cas, il ne s’agit que d’un supplément de quelques euros qui maintient le prix bien en-dessous du tarif habituel.

A noter également l’organisation d’un jeu-concours permettant de remporter de nombreux lots allant des places gratuites à un voyage pour le prochain Festival de Cannes. Quatre millions de cartes à gratter seront remises aux spectateurs durant la fête. Il devrait y en avoir pour tout le monde puisque l’évènement avait réalisé 3,2 millions d’entrées en 2016.

La saison étant aux blockbusters, les participants pourront pour ce prix en prendre plein les yeux avec des super-productions américaines comme Pirates des Caraïbes 5, Baywatch, Wonder Woman, La Momie ou le dernier Transformers. Côté français, on retrouve des films légers comme Marie-Francine, Bad Buzz ou Le Grand méchant renard. Pour des films plus noirs, K.O et le biopic sur le dignitaire nazi Reinhard Heydrich HHhH sont toujours dans les salles.

Mais ce tarif préférentiel peut aussi être utilisé pour aller à la rencontre de films plus confidentiels auxquels on n’aurait peut-être pas prêter attention en temps normal.