En plein divorce, Brad Pitt et Angelina Jolie enterrent la hache de guerre

"Il est plus heureux maintenant. C'était un moment difficile, mais ils ont pu le surmonter". Tout semble s'arranger entre Brad Pitt et Angelina Jolie, qui se revoient désormais sans la présence d'un tiers. Selon le magazine américain PEOPLE, les deux acteurs semblent enfin avoir trouvé un terrain d'entente sur leur divorce et particulièrement sur la garde des enfants, qui était le principal point d'achoppement ces dernières semaines. Une source proche du couple a d'ailleurs assuré que Brad Pitt était bien "plus heureux maintenant".

Angelina Jolie a même reconnu publiquement que Brad Pitt était "un père merveilleux" pour leurs six enfants. Chose qu'elle n'avait pas fait depuis leur séparation, pendant que lui avait toujours était "positif sur ses capacités à être une bonne mère".

Outre leurs problèmes familiaux, ce sont leurs affaires qui continuent de les réunir. Mr and Mrs Smith, qui ont en effet décidé de ne plus vendre leur château de Miraval dans le sud de la France, se sont lancés dans la commercialisation d'huile d'olive et ont sorti le 16 mars leur propre bouteille. Un nouveau projet hors cinéma après la fameuse bouteille de rosé.

C'est un premier grand pas de réconciliation pour l'acteur de 53 ans et l'actrice de 41 ans. Brad Pitt avait été durement touché par cette rupture et surtout par les accusations de violences sur ses enfants. Pour se consoler et se libérer l'esprit, il s'était consolé avec une toute nouvelle passion: l'art… et non Kate Hudson comme beaucoup de rumeurs l'attestaient depuis décembre.