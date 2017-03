"Game of Thrones" saison 7: la date de diffusion et un premier teaser dévoilés (VIDEO)

C'est devenu au fil des années l'un des évènements les plus attendus par les fans de séries. La date de diffusion de la saison 7 de Game of Thrones a été rendue publique, jeudi 9.

Les spectateurs pourront retrouver les héros et les luttes sanguinaires de Westeros à partir du 16 juillet prochain. Probablement trop tard pour les fans, les précédentes saison ayant plutôt été diffusées au printemps.

Cette annonce s'est accompagnée d'un mini-fiasco. En effet, la production avait mis en scène la présentation de cette date par une sorte de jeu sur Facebook live inspiré de l'opposition entre le feu et la glace dans l'univers de la série (basée la saga littéraire A song of ice and fire). Dans la vidéo, la date était cachée par une croute de glace que les internautes devaient faire fondre en postant en commentaire le mot "feu". L'opération de communication ne devait durer que quelques minutes, mais un problème technique l'a allongée à une heure.

Cette annonce faite, une première vidéo a été mise en ligne par la production. Non pas une bande-annonce puisqu'aucune image de la nouvelle saison n'y figure, mais une mise en bouche reprenant les grandes lignes des premières saison, en prévision du dénouement. Car "la grande guerre est là", prévient la production sur Twitter.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 9 mars 2017

La vidéo présente ainsi les emblèmes des grandes maisons du royaume de Westeros, sur fond de répliques belliqueuses des personnages principaux. Mais le dragon, le lion, le loup le cerf et le kraken vont s'effondrer devant l'arrivée d'un ennemi aux yeux bleus.

La saison 7 s'annonce intense, puisqu'il faudra trouver un dénouement à la série qui ne devrait en connaître qu'une seule de plus.

(Voir ci-dessous le premier teaser de la saison 7 de Game of Thrones):