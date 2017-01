Guillaume Canet fait une blague à Marion Cotillard, elle se venge (VIDEO)

Guillaume Canet est un farceur et l'a encore prouvé. Dans le train pour se rendre à Lille afin de faire la promotion de son nouveau long métrage, Rock'n Roll, l'acteur a fait une blague à sa compagne, Marion Cotillard. Assise dans le TGV, la comédienne enceinte de leur deuxième enfant s'est accordée mercredi 4 une petite sieste, l'occasion pour son compagnon de faire une photo d'elle la bouche ouverte. "Jour 1 tournée province! Arrivée en gare de Lille de Marion Cotillard! Rock? Pas Rock?", a-t-il ainsi écrit en légende suivi du hashtag #Jvaismfairedefoncer.

Ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsqu'elle s'est réveillée, qu'elle a découvert la photo sur les réseaux sociaux. La comédienne a rapidement eu des envies de vengeance en écrivant sur Instagram: "Guillaume …bon… bah je vais te punir…".

Chose dite, chose faite puisque sur son compte Insta­gram, Marion Cotillard a répliqué en publiant jeudi 5 une photo de Guillaume Canet, charentaises aux pieds et bouillotes à la main. "Bon bah là il dort pas encore mais il est bien bien prêt tu vois", a-t-elle écrit en légende avec le hashtag #LaDoubleBouillotteAPapy, #MonQuo­ti­dien et #ToBeOrNotToBeRo­ckNRoll. En parallèle, elle a lancé un avertissement à son chéri: "fais gaffe à ta ptite gueule mon amour j'ai pire en magasin".

Bon bah là il dort pas encore mais il est bien bien prêt tu vois ... #ladoublebouillotteàpapy #monquotidien #tobeornottoberocknroll #faisgaffeataptitegueulemonamourjaipireenmagasin Ah tu veux du #rocknrollchallenge ! Une photo publiée par @marioncotillard le 5 Janv. 2017 à 3h56 PST

Ces petites chamailleries interviennent alors qu'ils viennent de débuter en ce début d'année la promotion du film Rock’n Roll, qui sortira dans les salles françaises le 15 février 2017. Dans ce long-métrage, Guillaume Canet, qui joue son propre rôle, décide de reprendre sa vie en main lorsqu'une femme lui confie qu'il n'est plus assez rock'n roll. Et "il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage", selon Allociné.

(Voir ci-dessous la vidéo de la bande-annonce de Rock'n Roll):