Crash évité de peu: Harrison Ford se trompe de piste et manque de se poser sur un Boeing

Harrison Ford devrait-il laisser tomber l'aviation? Le destin semble lui suggérer cette possibilité, et l'Administration fédérale d'aviation (FAA) américaine pourrait se charger de traduire le message. Car l'acteur de 74 ans a frôlé l'accident grave lundi 13 alors qu'il s'apprêtait à atterrir sur la piste d'un aéroport californien (côte ouest des Etats-Unis). Cela alors qu'il avait été déjà dû réaliser un atterrissage forcé dans la même région en mars 2015 .

Amateur d'avions anciens, Harrison Ford était donc, selon la chaîne américaine NBC, en approche de l'aéroport John Wayne d'Orange County, au sud de Los Angeles. Mais il aurait mal suivi les indications de la tour de contrôle, se dirigeant donc vers la mauvaise piste.

L'acteur aurait alors survolé un Boeing 737 qui manœuvrait avant son décollage avec 116 personnes à bord. Harrison Ford se serait bien rendu compte que la situation était inhabituelle et aurait demandé au contrôleur s'il était "normal que cet avion de ligne se trouve en dessous de lui". Celui-ci lui aurait alors indiqué son erreur.

Par chance, l'imposant appareil n'était encore que sur une voie de roulage, et non une piste de décollage. S'il semble donc que le risque de collision était relativement faible. L'erreur n'en est pas moins sérieuse et la FAA a ouvert une enquête. La sanction potentielle pourrait aller du simple blâme au retrait de sa licence de pilote.

Très expérimenté, Harrison Ford pilote depuis une vingtaine d'années. Outre le crash de son monomoteur il y a près de deux ans, il avait connu un accident d'hélicoptère en 1999 lors d'un vol d'entrainement. Là encore il s'en était tiré presque indemne. Mieux en tout cas que dans Air Force One ou 6 jours, 7 nuits.

On pourrait aussi ironiser sur la réplique d'Indiana Jones dans La Dernière croisade lorsque son père lui demande s'il sait piloter: "Piloter, oui. Atterrir, non".