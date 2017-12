L'intégrale de Stars Wars sur TF1 à partir de ce mardi (enfin presque)

A l'occasion de la sortie l'épisode VIII de Star Wars, Les derniers Jedi ce mercredi 13, TF1 a décidé de diffuser l'intégrale des épisodes de la saga. L'opportunité pour les fans de se lancer dans un véritable marathon et de finir en beauté dans les salles de cinéma.

La chaîne a pris le parti de suivre la chronologie des évènements relatés par les films plutôt que celle de leur sortie, la trilogie originelle racontant des évènements postérieurs à la deuxième trilogie. Ce qui a d'autant plus de sens que les épisodes VII et VIII se déroulent encore plus tard dans l'univers Star Wars.

Cette immersion dans une galaxie lointaine, très lointaine, devrait donc durer six semaine. Elle débute ce mardi 12 avec l'épisode I: La Menace fantôme et la rencontre avec celui qui deviendra Dark Vador. La suite de ses aventures dans les épisodes II et III La Guerre des clones et La revanche des Sith sera diffusée les mardi 19 et 26 décembre.

La trilogie originelle sera diffusée dans la foulée avec Un nouvel espoir (anciennement La Guerre des étoiles) le mardi 2 janvier, L'Empire contre-attaque le mardi 9, et Le Retour du Jedi le 16.

Enfin Star Wars - Episode VII Le Réveil de la Force, début de la troisième trilogie, sera diffusé le 23 janvier.

Il faudra donc patienter plusieurs semaines après la sortie des Derniers Jedi avant d'aller le voir pour respecter la chronologie de l'histoire, ce qui peut être difficile voire impossible pour un fan. Mais heureusement, il est presque impossible que le film, l'évènement cinéma de cette fin d'année, ne soit alors plus à l'affiche.

A noter que pour faire les choses dans les règles, il faudrait visionner entre le 26 décembre et le 2 janvier Rogue One: A Star Wars story. Le spin off racontant comment la rébellion s'est emparée des plans de la première étoile noire, dernier film en date, ne sera pas diffusé par TF1.