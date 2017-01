Interdiction des films aux mineurs: vers de nouvelles règles plus souples

Les règles d'interdiction des films aux mineurs de 18 ans devraient être assouplies d'ici début février. Elle s'appliquait jusque-là dès lors que le film comprenait "des scènes de sexe non simulé". La nouvelle version devrait introduire la notion de "caractère esthétique", et laisser plus de liberté à la commission de classification et au juge, mais aussi faciliter les recours.