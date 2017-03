Jane Fonda abusée sexuellement lorsqu'elle était enfant

L'icone Jane Fonda était interviewée par Brie Larson pour le magazine Edit à l'occasion de la journée de la femme qui se déroulera le 8 mars prochain. L'occasion pour l'actrice de parler de son engagement pour l'égalité hommes femmes et de féminisme.

Mais la star a fait une révélation à laquelle personne ne s'attendait: "on m'a violée, on a sexuellement abusé de moi enfant et on m'a virée pour ne pas avoir voulu coucher avec mon patron". A 79 ans Jane Fonda a révélé l'un des épisodes les plus dramatiques de sa vie pour la première fois.

C'est certainement ce souvenir qui est l'un des déclencheurs de son engagement tardif. En effet, elle le dit elle-même, née dans les années 50: elle a "mis du temps à mettre ce féminisme en action" jusqu'au jour où elle décidera "de ne pas changer qui j'étais pour plaire à un homme".

Si elle dit s'être sentie longtemps coupable et milite maintenant pour que les jeunes filles ayant subis les mêmes sévices prennent conscience qu'elles sont des victimes: "je connais des filles qui ont été violées sans qu'elles pensent que c'était du viol. Elles se disent: +c'est certainement parce que j'ai dit non de la mauvaise façon+. Une des choses que le mouvement des femmes nous a apprises, c'est que (le viol et les agressions) ne sont pas de notre faute".

Selon une étude menée par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, chaque année on estime que 84.000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou de tentative de viol en France.

Et entre 2014 et 2015, exactement 31.825 faits de violences sexuelles ont été recensés par la police, dans 85% des cas, la victime était une femme.