Jay-Z prépare un film et une série sur le mouvement Black Lives Matter

Trayvon Martin, un adolescent américain noir et non armé avait été tué par George Zimmerman par balle en 2012 à Sanford en Floride, sur la côte est des Etats-Unis. L'acquittement du tireur avait provoqué un tollé mondial et provoqué la naissance d'un mouvement: Black Lives Matter ("La vie des Noirs compte" en français).

Le rappeur et producteur Jay-Z s'est procuré aux enchères les droits de deux livres sur ce thème avec le studio Weinstein Compagny a annoncé le magazine spécialisé dans le cinéma et la télévision Variety jeudi 23.

Le mari de Beyoncé et le studio de production prépareraient en effet un film de fiction sur Trayvon Martin, l'adolescent de 17 ans, mais aussi une série documentaire de six épisodes.

Le premier livre dont ils se sont procurés les droits est Suspicion Nation, écrit par la journaliste Lisa Bloom il décrit le procès de George Zimmerman. L'homme d'origine latino-américaine avait été acquitté en plaidant la légitime défense. L'auteur décrivait les erreurs commises par l'accusation selon elle.

L'œuvre serait certainement le point de départ à la série documentaire imaginée par Jay-Z.

Le second livre duquel le rappeur a acheté les droits est un livre plus intime puisque Rest in Power a été écrit pas les parents du défunt.

Ce ne sera pas la première collaboration entre le studio Weinstein Compagny et Shawn Corey, le vrai nom du rappeur.

Une autre série documentaire de six épisodes, Time: The Kalief Browder story, sur l'histoire vraie d'un lycéen de seize ans originaire du Bronx, un quartier de New York, qui avait été emprisonné pendant trois ans sans procès alors qu'il était accusé d'avoir volé un sac à dos. Se disant innocent, il avait fini par se pendre en prison en 2015.