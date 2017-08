Johnny Depp contraint de vendre le ranch de sa mère pour payer ses dettes

Johnny Depp n'en est pas encore à vivre sous les ponts, mais sa situation financière catastrophique l'a finalement obligé à faire un grand sacrifice. La star est en effet contrainte de vendre son ranch dans le Kentucky, une propriété de plus de 40 hectares dans laquelle il avait installé sa mère.

Selon le Wall Street Journal, il espère en tirer près de trois millions de dollars (2,5 millions d'euros) mais il ne lui appartiendrait pas de fixer le prix car c'est par une vente aux enchères que le domaine devrait être vendu le 15 septembre prochain.

Un nouveau coup dur qui semble marquer une spirale infernale pour celui qui est considéré comme l'un des acteurs les plus doués de sa génération, mais qui depuis maintenant quelques années ne tourne presque que dans des blockbusters tels Pirates des Caraïbes et fait même le show à Disneyland. Et si ce dernier a été un succès commercial, Johnny Depp a également pas mal de "flops" à son actif ces dernières années.

Ses films lui garantissent des cachets mirobolants, mais cela ne semble pas suffisant pour couvrir le train de vie pharaonique de la star. Résultat: malgré ses près de 50 millions de dollars touchés en 2016, il aurait encore 40 millions de dollars de dette.

Son ranch luxueux est d'ailleurs le symbole de cette gestion catastrophique. Il l'avait acheté en 1995, revendu en 2001 pour "seulement" un million de dollars, et racheté en 2005, perdant de l'argent au passage. Et ces déboires financiers s'ajoutent donc à une carrière en berne et une vie personnelle mouvementée entre divorce, accusation de violences et problèmes d'alcool.