Johnny Depp se confie sur son divorce et remercie ses fans pour leur soutien (VIDEO)

Malgré une année 2016 compliquée sur le plan sentimental et professionnel, Johnny Depp peut se consoler dans les bras de ses fans. Lors de la cérémonie des People’s choice awards à Los Angeles, mercredi 18 au soir, l'acteur américain de 53 ans a reçu le prix de l’icône préférée du public. Visiblement ému d'avoir reçu pour la deuxième année consécutive une récompense, le comédien a tenu à remercier son public, évoquant pour la première fois son divorce d'avec Amber Heard.

"Je suis venu ici, pour vous, le public qui, dans les bons comme dans les mauvais moments vous le savez, m'avez soutenu et avez cru en moi. Merci. Vous m'avez encore invité ici ce soir. J'apprécie beaucoup. Et vous n'imaginez même pas à quel point je savoure", a déclaré la star de Pirates des Caraïbes. Et d'ajouter: "écoutez, j'ai été vraiment très touché par votre gentillesse et la façon dont vous nous avez soutenus, ma famille et moi-même. C'est pour cela que ça a un sens très particulier d'être là ce soir, devant vous".

Il y a quelques jours, Johnny Depp a finalisé son divorce avec Amber Heard. Une séparation compliquée au cours de laquelle l'acteur a été accusé de violences conjugales. D'après les premiers éléments divulgués, la jeune femme conserve la garde des deux chiens ainsi que de deux voitures et doit toucher, au cours des sept prochains mois, sept millions de dollars (6,6 millions d'euros). Johnny Depp, lui, conserve 42 véhicules mais aussi ses nombreuses propriétés situées à Los Angeles, dans le Kentucky, en France ou dans les Bahamas.

Depuis leur séparation, l'actrice aurait retrouvé l'amour et s'apprêterait à officialiser sa nouvelle relation avec Elon Musk, milliardaire cofondateur de PayPal et de Tesla.

(Voir ci-dessous le discours de Johnny Depp lors de la cérémonie des People’s choice awards à Los Angeles):