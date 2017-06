Johnny Depp suscite la polémique en insinuant vouloir tuer Donald Trump (vidéo)

Johnny Depp semble vivre une période difficile. Après un divorce très médiatisé et des problèmes financiers conséquents, l'acteur de 54 ans a cette fois-ci choqué de nombreux Américains en évoquant Donald Trump. A l'affiche du festival Glastonbury (Angleterre) pour présenter le film Rochester, le dernier des libertins, l'ex-compagnon de Vanessa Paradis s'est exprimé jeudi 22 devant une foule de 1.500 personnes. Mais lors de son discours, l'acteur s'est permis de faire passer un petit message au nouveau président des Etats-Unis, provoquant la polémique.

"Je pense qu’il a besoin d’aide et il y a beaucoup de merveilleux endroits sombres où il pourrait aller. Je pose juste la ques­tion (…) C’était quand la dernière fois qu’un acteur a assassiné un président? Je veux postuler, même si je ne suis pas un acteur. Je mens juste pour vivre. Mais ça fait longtemps et peut-être que c’est le bon moment", a-t-il notamment déclaré faisant référence au meurtre d'Abraham Lincoln par John Wilkes Booth en 1865.

Et ce n'est pas la première fois que Donald Trump est visé par un artiste. Pour rappel, en mars dernier, Snoop Dogg avait exprimé sa colère, cette fois-ci dans son clip Lavender où il dénonçait les excès de Donald Trump et protestait contre les violences policières contre les noirs. Une vidéo dans laquelle le rappeur faisait mine de tirer sur le président des Etats-Unis, un geste qui avait choqué des milliers de personnes.

Plus récemment, au mois de mai, l'humoriste américaine Kathy Griffin avait elle aussi suscité la polémique en réalisant et en postant un photo-montage de Donald Trump, ensanglanté et décapité (à voir ici). Mais rapidement, suite aux nombreuses critiques, elle s'était excusée sur son compte Twitter. "Je suis désolée. Je suis allée trop Loin. J'avais tort", avait-elle écrit dans la foulée.