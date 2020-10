"La Baleine et l'Escargote": un charmant dessin animé aquatique pour les enfants (vidéo)

SORTIE CINÉ – Pendant ces vacances, vous souhaitez emmener vos jeunes enfants au cinéma, mais pour une séance pas trop longue? L'adorable dessin animé La Baleine et l'Escargote, qui sort ce mercredi 21 octobre sur les écrans, est la sortie idéale pour les petits spectateurs à partir de 3 ans.

Le film dure 27 minutes, juste ce qu'il faut pour les jeunes enfants. Il est accompagné, en avant-programme, de deux autres dessins animés de 5 et 7 minutes. Soit une séance de 39 minutes au total.

Une âme d'aventurière

Film d'animation en 3D, La Baleine et l'Escargote raconte l'histoire d'une petite escargote de mer (une espèce de bulot) qui s’ennuie dans un vieux port, accrochée à un rocher comme ses copines. Celles-ci sont casanières et timorées mais la petite escargote, elle, a une âme d'aventurière et rêve de parcourir le monde.

Un soir, à marée haute, une grosse baleine bleue à bosse, de 15 mètres et de 50 tonnes, passe par là et lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. La petite escargote saute sur l'occasion et sur la queue de la grosse baleine, et les voici parties pour une longue virée aquatique.

Horizons lointains

Émerveillée, la petite escargote va découvrir des horizons lointains (grottes sous-marines, plages, fjords, forêts tropicales, montagnes, banquises, coraux, orages violents et vagues géantes) et des créatures inconnues (méduses, poulpes, poissons bizarres et de toutes les couleurs, dauphins, pingouins, crabes, crevettes).

Il y aura aussi un requin effrayant, qui ferait bien de l'escargote son hors-d'œuvre, mais la baleine ne va pas le laisser faire. "Je me sens si petite!", dit le petit mollusque à sa nouvelle et grande amie. Mais chacun sait qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi: la baleine va s'en apercevoir quand, déboussolée par les hors-bord et la pollution, elle s'échoue sur une plage…

Charmant et poétique, à la portée des jeunes enfants, joliment animé en 3D, ce film de production britannique est l'œuvre des réalisateurs Max Lang (allemand) et Daniel Snaddon (sud-africain), qui avaient déjà réalisé Zébulon le dragon en 2019. Il est tiré d'un livre illustré pour enfants, paru en France en 2015 aux éditions Gallimard Jeunesse.

Ouverture au monde

Belle histoire d'amitié et de solidarité, ode à l'ouverture au monde et à la soif d'aventure, avec une voix off qui raconte l'histoire en vers, La Baleine et l'Escargote est précédé de deux autres dessins animés, plus courts et sans dialogues.

Le premier, Le Gnôme et le nuage (5 minutes), est tchèque. Il montre un petit personnage au chapeau pointu qui, sur sa petite île et par un temps radieux, s'apprête à bronzer sur son transat quand un petit nuage vient lui gâcher son plaisir en lui cachant le soleil…

Petit têtard deviendra grenouille

Le second, suisse, s'intitule Kuap (7 minutes) et se situe dans un étang. Mélangeant l'animation (sous l'eau) et les prises de vue réelles (à l'extérieur), il raconte le passage de l'état de têtards à l'état de grenouille. Des dizaines de têtards voient ainsi leurs membres antérieurs et postérieurs pousser –sauf un petit têtard qui, lui, ne voit rien venir et se désole de devoir rester dans la mare. Mais (attention, spoiler), tout finira bien…