La bande-annonce du biopic de Freddy Mercury de Queen est sortie (vidéo)

Les fans impatients vont pouvoir attendre en musique. La bande-annonce du biopic de Freddy Mercury a été dévoilée mardi 15. Le film qui retracera la vie du leader de Queen sortira le 31 octobre prochain en France.

Le long-métrage sera intitulé Bohemian Rhapsody, comme la célèbre chanson du groupe anglais. C'est Rami Malek, Emmy Awards du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique en 2016 pour son rôle dans Mr. Robot, qui a eu la lourde tâche d'endosser le rôle du leader du groupe.

Très charismatique, l'acteur semble avoir tout à fait sa place dans le film malgré des dents factices vraiment (très) en avant.

Le film qui retrace l'ascension du groupe jusqu'au concert culte du Live Aid, six ans avant la mort du chanteur lui-même atteint du Sida, sera visiblement rythmé par tous les plus grands tubes de Brian May, John Deacon, Roger Taylor et Freddy Mercury.

Pour leur plus grand bonheur, les fans ont ainsi pu découvrir la bande-annonce d'un peu plus d'une minute sans (presque) aucun dialogue mais avec quelques titres qui ont fait la renommée du groupe de rock. Another One Bites the Dust, Killer Queen, Bohemian Rhapsody bien sûr mais aussi We Will Rock You sont par exemple inclus dans la courte vidéo.

Le film sortira en France le 31 octobre prochain, soit deux jours avant la sortie officielle aux Etats-Unis. Il faudra donc attendre encore un peu pour découvrir les images de Bohemian Rhapsody. Pour patienter les producteurs du film proposent aux fans de participer à un concours de chant sur Internet pour avoir la chance d'avoir leur voix chantant une chanson du groupe dans le film. Il suffi de se munir de son téléphone portable (et d'écouteurs munis d'un micro) et de se rendre sur le site putmeinbohemian.com.