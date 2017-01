"La Belle et la bête": le retour du dessin animé (VIDEO)

"Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil", en fait si. Ces paroles de la chanson du dessin animée La belle et la bête ne sont à l'évidence pas les plus adaptées en ce qui concerne la nouvelle version qui va sortir dans les salles françaises le 22 mars prochain.

C'est en tout cas ce que laisse présager la dernière bande-annonce publiée par Disney ce mardi 31 (lundi en version originale). Car à part que le film a été tourné en prise de vue réelle (avec de "vrais" acteurs), tout semble absolument identique au dessin animé sorti en 1992: le synopsis biens sûr, mais aussi les personnages, les costumes, la musique...

On retrouve ainsi Emma Watson portant les tenues de Belle, sa robe bleue et blanche, sa cape d'hiver rouge ou sa magnifique robe de bal dorée lors de la scène mythique de la danse avec la bête.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul célèbre moment du dessin animé que la bande-annonce promet aux fans. On devine aisément le combat contre les loups, la chanson de Gaston -lui aussi parfaitement reconnaissable sous les traits Luke Evans-, le festin préparés par les meubles vivants, la découverte de la bibliothèque, l'assaut des villageois contre le château... Autant de scènes qui correspondent chacune à une chanson. Elles devraient donc se succéder faisant du film une vraie comédie musicale.

Les studios Disney enchaînent depuis quelques années les adaptations en prise de vue réelle de ses grands classiques (Alice au Pays des merveilles, Cendrillon, La Belle au bois dormant Peter Pan, Le Roi lion entre autres). Dans certains cas ils s'étaient permis de déroger à l'histoire du dessin animé, mais cette fois-ci, ils semblent avoir décidé d'y coller.

Une stratégie qui donne de premiers signes encourageants. La première bande-annonce avait dès le jour de sa sortie été visionnée 91,8 millions de fois, battant le record établi par Star Wars: le Réveil de la Force.

(Voir ci-dessous la bande-annonce de "La Belle et la bête")