"La La Land": avec 14 nominations, le film est le grand favori des Oscars (DIAPORAMA)

C'est le film phénomène de ce début d'année. Sorti sur les écrans français mercredi 25 janvier, La La Land est le grand favori des 89es Oscars, qui seront décernés le dimanche 26 février.

La comédie musicale du réalisateur américain Damien Chazelle a obtenu 14 nominations pour ces Oscars, record égalé de Eve de Joseph L. Mankiewicz en 1951 (six statuettes finalement) et de Titanic de James Cameron en 1997 (onze statuettes).

La La Land concourra pour les Oscars suivants: film, réalisateur (Damien Chazelle), acteur (Ryan Gosling), actrice (Emma Stone), scénario original, musique originale, chanson originale (2 nominations: pour City of Stars et Audition), photographie, costumes, décors, montage, montage sonore, mixage sonore.

Nommé deux fois dans la même catégorie de la meilleure chanson originale, le film ne pourra donc gagner "que" 13 Oscars. Ce serait de toute façon le record de l'histoire des Oscars, actuellement détenu par trois films avec 11 récompenses chacun: Ben Hur (en 1960), Titanic (en 1998) et Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi (en 2004).

Histoire d'amour entre un pianiste de jazz (Ryan Gosling) et une apprentie comédienne (Emma Stone) qui veulent réussir à Hollywood, La La Land a accumulé les nominations et les récompenses depuis sa présentation à la Mostra de Venise en août dernier, où Emma Stone a été sacrée meilleure actrice. Le film, sorti sur les écrans américains le 25 décembre, a notamment gagné le 8 janvier sept Golden Globes (décernés par la presse étrangère) sur sept nominations, et a recueilli 11 nominations pour les BAFTA (les Oscars britanniques) qui seront décernés le 12 février.

(Voir ci-dessous la bande-annonce et un diaporama du film):