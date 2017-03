La sexy Emma Watson n'accorde pas tant d'importance que ça "à l'apparence physique"

Comme dit l'adage, c'est la beauté intérieure qui compte. C'est d'ailleurs la leçon à retenir dans La Belle et la Bête de Bill Condon (dans les salles de cinéma en France à partir de ce mercredi 22) où la jolie Emma Watson incarne Belle. Et c'est une devise que l'actrice britannique de 26 ans, née à Paris, semble appliquer dans ses relations et dans la vie de tous les jours.

A l'occasion de la promo du film, la jeune femme s'est confiée dans 20 Minutes sur ses ambitions professionnelles, ses projets et son combat pour les droits des femmes. Dans le film, quand l'homme fait tomber son costume de bête et se métamorphose, il n'incarne pas l'archétype de l'homme ultra-sexy. Un constat sur lequel Emma Watson est d'accord mais qui est pour elle une "métaphore (…) indispensable" car elle "montre l’évolution intérieure de cet homme qui change parce qu’il aime et est aimé". "On attache trop d’importance à l’apparence physique. Je suis très différente dans la vie de celle que l’on voit sur les couvertures des magazines et pourtant, c’est toujours moi!" s'est-elle exclamée.

Depuis plusieurs semaines, Emma Watson ne chôme pas. Elle chaîne les interviews, qui sont parfois insolites. Mi-mars, elle a accordé quelques minutes de son temps à BuzzFeed pour répondre à des questions tout en câlinant plein de petits chatons. Un exercice difficile pour l'amoureuse des animaux qu'elle est, mais trop mignon, et qu'elle a relevé avec brio.