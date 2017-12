"Le 15h17 pour Paris": comment Clint Eastwood va raconter l'attaque du Thalys (bande-annonce)

Avec Le 15h17 pour Paris, c'est une expérience cinématographique qui risque de faire couler beaucoup d'encre que va livrer Clint Eastwood en février prochain, avec ce film sur l'attaque du Thalys.

La bande-annonce dévoilée ce mercredi 13 a déjà fait sensation. Il faut dire qu'en plus d'un sujet sensible, le réalisateur qui collectionne les Oscars et les César a obtenu des fameux trois "héros du Thalys" qu'ils interprètent leur propre rôle.

Rappel des faits: le 21 août 2015, armé d'un fusil d'assaut, un Marocain de 25 ans avait voulu s'en prendre aux passagers du train entre Paris et Bruxelles, faisant trois blessés. Il avait été maîtrisé par trois amis américains dont deux militaires, épaulés par un Britannique et deux Français.

Reste à savoir comment Clint Eastwood compte faire tout un film avec cette réaction, certes très courageuse, mais qui n'aura duré que quelques instants. Les trois hommes se son jetés sur l'assaillant armé et l'ont rapidement maîtrisé.

A en croire la bande-annonce, le parti pris par le réalisateur serait celui du biopic. De raconter depuis leur enfance les moments de leur vie qui ont amené ces hommes à cette décision d'intervenir, prise à l'instinct, et à ces quelques secondes qui ont sans doute sauvé des vies.

Un autre facteur, plus politique, risque de faire polémique. Clint Eastwood n'a en effet jamais caché ses opinions conservatrices et républicaines. Sa trop grande complaisance avec certains propos et positions lui avait déjà été reprochée dans son portrait, très édulcoré, du navy seal Chris Kyle: American Sniper.

La star est donc attendue au tournant, notamment sur un éventuel portrait de héros américains sur fond de bannière étoilée. Les trois autres personnes qui ont contribué à arrêter le tireur n'apparaissent pas dans la bande-annonce. La façon dont il traitera le personnage du terroriste sera sans doute également scrutée.